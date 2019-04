ROMA – Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita dell’Olimpico, il Dirigente Sportivo della Roma Francesco Totti ha parlato di Antonio Conte come possibile nuovo allenatore della Roma. Secondo Totti, l’arrivo o il mancato arrivo di Antonio Conte non dipendono dalla qualificazione alla prossima Champions League. La Roma potrebbe prendere un grande allenatore anche nel caso in cui non conquistasse la qualificazione alla massima competizione europea per club.

Totti: “Antonio Conte può arrivare anche senza qualificazione alla Champions League”.

Pastore in campo e non Schick; può essere una bocciatura per Schick? Può essere ancora in futuro il centravanti della Roma?

“No, penso che il mister abbia scelto la formazione migliore, tutta la settimana ha visto allenare i giocatori, per mettere in campo i migliori undici della settimana. Pastore ha la possibilità di far vedere la propria classe, la voglia di indossare questa maglia. Ha avuto tanti problemi fisici, l’abbiamo sempre aspettato e spero che in queste ultime cinque partite ci possa dare un grande contributo. Per Schick non è una bocciatura, è solamente una scelta e, purtroppo, non si va in campo in dodici”.

Visto che ci sono dei dialoghi ben avviati, ha sensazioni positive sulla trattativa con Antonio Conte?

“Diciamo che in queste ultime settimane se ne sta parlando tantissimo di Conte, ma noi abbiamo Ranieri e penso che dobbiamo portargli rispetto fino alla fine. Lui è il nostro tecnico attuale. Poi, alla fine, valuteremo e decideremo tutti insieme se sarà lui l’allenatore o un altro, Conte o chiunque sia. Penso che in questo momento dobbiamo centrare un unico obiettivo, che è la Champions. Parlare di altri allenatori non mi sembra corretto nei confronti del mister e della squadra”.

L’ha incontrato recentemente Conte?

“Io no. Antonio Conte, l’avvocato della Roma, si, l’ho incontrato parecchie volte”.

La scelta dell’allenatore è legata alla qualificazione alla prossima Champions League?

“Non dipende dalla qualificazione in Champions, lo posso assicurare”.

Potrebbe ripetersi, almeno come entusiasmo della piazza, l’effetto Capello

“Diciamo che Conte è uno degli allenatori più forti d’Europa, è un vincente. Ovunque è andato ha vinto, perciò, penso che qualsiasi squadra farebbe follie per lui. Adesso si parla della Roma, si è parlato dell’Inter, del Bayern Monaco. Perciò, ci sono parecchie squadre su di lui. È normale che quando puoi avere un allenatore così forte, hai un progetto per il quale hai più possibilità di vincere, perché penso che questi allenatori, quando vengono in una società, non dico che hanno carta bianca, ma hanno tanto per poter far bene”.

Questa squadra va rivoluzionata tanto?

“È una buona squadra, tra le prime quattro squadre italiane, però, ogni anno c’è sempre da cambiare qualcosa, se le cose non vanno come ti eri prefissato a inizio stagione. Poi, sarà il mister attuale, o quello che verrà, a decidere e valutare con la società quali giocatori potranno rimanere e quelli che dovranno andare via”.

Quando farete firmare un nuovo contratto a Zaniolo?

“Zaniolo ha già un contratto di cinque anni, vogliamo arrivare a dieci?”.

Se firmasse per dieci…

“Ma non si può. Ha un contratto, perciò va più che bene. Ricordo che le cose si fanno sempre in due”.

La volontà di farlo in due, però, c’è?

“Vediamo…”.

Apriamo scenari….

“No, non pensate niente. Vediamo, nel senso che il contratto già è fatto. Quale è il problema? Non pensate male”.

Fonte Sky Sport.