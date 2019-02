Francesco Totti-Vincent Candela, siparietto su Instagram: “Ma dove lo hai ritrovato quel video?”

ROMA – Francesco Totti sempre più social. L’ex capitano della Roma, che in questo momento è un dirigente del club capitolino, ha “invaso” il profilo Instagram di Vincent Candela per lasciare un commento pubblico. Totti ha commentato un post di Candela dove c’era il filmato della presentazione della squadra ai tempi di Zdenek Zeman. La bandiera giallorossa ha scritto stupito a Candela: “Ma dove l’hai trovato?!”. Evidentemente non si aspettava di rivedere quelle immagini. La magia di Instagram e dei social network.

Il profilo Instagram di Vincent Candela