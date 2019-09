Totti casa distrutta Ilary Instagram si sfoga con follower

ROMA – Ilary Blasi si sfoga su Instagram. Il maltempo che si è abbattuto a Roma nei giorni scorsi ha danneggiato casa Totti. Le raffiche di vento hanno distrutto il tappeto elastico dei bambini e sradicato molte delle piante che adornavano il verde. Nulla di grave ma comunque la Blasi ha voluto condividere questa sventura con i suoi follower di Instagram. Lei e Totti saranno protagonisti di diverse trasmissioni televisive e per questo motivo hanno iniziato ad essere molto più attivi sui social network.

La Blasi non sarà alla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip ma è comunque attesa da un’altra esperienza televisiva. La moglie di Francesco Totti condurrà il remake di Giochi Senza Frontiere. La trasmissione si chiamerà “Euro Games” e verrà condotta in diretta tv su Canale 5. Il format è sostanzialmente lo stesso. Squadre composte da diverse Nazioni saranno coinvolte in prove estreme e di abilità. Al termine della puntata, trionferà la Nazione che ha ottenuto più punti nelle varie gare.

Come detto, Ilary Blasi è veramente attiva sui social network. Nelle sue storie racconta grande parte della quotidianità. Oltre ad aver parlato della bufera che si è abbattuta sulla sua abitazione, ha pubblicato una storia Instagram dove salutava i suoi bambini poco prima che uscissero di casa per avviarsi verso il loro primo giorno di scuola.

Poco dopo, in un’altra storia Instagram, la Blasi è tornata di buon umore e si è esibita, per i suoi fan, in un balletto molto intrigante. Non solo Ilary, ci sono buone notizie televisive anche per Francesco Totti.

Totti parteciperà al reality show “Celebrity Hunted”.

L’ex capitano della Roma è stato ingaggiato per un nuovo reality show. Francesco Totti sarà tra i concorrenti di “Celebrity Hunted”. In questo reality di Amazon, Totti, come gli altri concorrenti, dovrà fuggire da una squadra composta da ex militari ed informatici. Vince il concorrente che verrà catturato per ultimo.