Totti geloso di Chanel nel corso di una diretta Instagram con la figlia e il figlio Cristian.

Pietro è uno dei tanti fan del capitano su Instagram. La sua ‘colpa’ è stata quella di lasciare un commento di apprezzamento nei confronti di Chanel davanti al papà Francesco Totti.

“E’ inaccettabile e perverso pubblicare sulla copertina di una rivista l’immagine di una tredicenne con il suo lato B in evidenza; peraltro facendo esplicito riferimento a esso e a quanto somiglia a quello della madre, non c’è dubbio in proposito perché il viso invece è coperto per “tutelare” l’identità della minore”.