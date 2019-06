Totti: “Uno tra me e Baldini doveva uscire. Lui ha sempre l’ultima parola. Io dico sempre la verità, loro…”

ROMA – E’ il giorno di Francesco Totti. La bandiera giallorossa lascia la Roma dopo una lunghissima militanza iniziata nel lontano 1989, quando ha fatto ingresso nelle giovanili del club capitolino. Nel ’92 Totti ha fatto il suo esordio in prima squadra dove ha giocato fino al 2017 per una cifra record di 786 partite con 307 gol.

Dopo essere stato costretto dalla società a lasciare il calcio giocato, l’ex numero dieci della Roma ha iniziato la sua carriera dirigenziale grazie ad un contratto che aveva firmato ai tempi dei Sensi e che gli permetteva di proseguire automaticamente il suo lavoro nel club capitolino dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Per questo motivo, il rapporto tra l’ex capitano giallorosso e la proprietà americana non è mai decollato. E’ stato sempre un sopportato in casa. L’ex numero dieci è rimasto in società ma è sempre apparso un corpo estraneo rispetto al resto dei dirigenti, con dei compiti non ben definiti (come ammesso anche da De Rossi nella sua conferenza stampa di addio alla Roma quando disse che lui non avrebbe voluto un ruolo da dirigente senza poteri).

La conferenza stampa di addio di Francesco Totti alla Roma in tempo reale.

“Ringrazio il presidente Malagò per l’opportunità che mi ha dato. Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno molto brutto e pesante. Ma la mia decisione è stata sia doverosa che giusta. Non ho avuto mai la possibilità di lavorare sull’area tecnica come mi avevano promesso. Era da mesi che volevo lasciare la Roma perché davanti a tutti ci deve essere la Roma, che è una squadra da amare.

L’unico obiettivo deve essere il bene della Roma, non devono esserci fazioni pro Totti, pro Pallotta o pro Baldini. Presidenti, allenatori, giocatori passano ma le bandiere non passano. Questo mi ha fatto pensare tanto e se ho preso questa decisione non è stata di certo per colpa mia”. “La Roma l’ho messa davanti a tutto, è la mia seconda, o forse prima, casa. Ho fatto sempre fare bella figura a questa città in giro per il mondo”.

“Non è stata colpa mia perché non mi hanno mai dato la possibilità di esprimermi. Non mi hanno coinvolto mai in un progetto tecnico. Dopo un anno di ambientamento, mi hanno tenuto ai margini del loro processo decisionale. Così non ha senso restare”.

“Al popolo di Roma devo dire solamente grazie per come mi hanno sempre trattato. C’è un rapporto di rispetto tra me e la gente di Roma. La Roma va sempre tifata ed onorata per me è la squadra più importante del mondo. Vederla così in difficoltà mi rattrista, mi dà fastidio. I tifosi della Roma sono diversi dagli altri per passione e voglia che ci mettono in ogni occasione.

Il loro amore non potrà mai finire. Io continuerò a tifare Roma per sempre. E’ un arrivederci, non è un addio. E’ impossibile vedere Totti fuori dalla Roma, da romanista penso che non può succedere. Prenderò altre strade, ma sono pronto a tornare con un’altra proprietà”.

“Non voglio indicare solamente un colpevole ma non hanno onorato ciò che mi avevano detto. Mi hanno fatto lasciare la Roma. Tutti sappiamo che mi hanno fatto smettere, sul lato dirigenziale avevo un contratto di sei anni, sono entrato in punta di piedi perché avevo bisogno di capire cosa significava fare il dirigente. Di promesse me ne hanno tante ma non le hanno mai mantenute. Loro sapevano benissimo cosa volevo fare. Io ho un carattere, ho una personalità, non posso restare per essere utilizzato una volta ogni tanto”.

“Hanno sempre avuto il pensiero fisso di levare i romani dalla Roma ma alla fine è prevalsa la verità. Alla fine sono riusciti ad ottenere quello che volevano. Da quando sono entrati gli americani hanno provato in tutti i modi a mettere da parte i romani, cioè me e De Rossi. Hanno voluto questo e alla fine ci sono riusciti”.

“Il rapporto con Franco Baldini non c’è mai stato e mai ci sarà. Ci sono problemi interni nella società. Uno dei due doveva uscire. Troppi galli a cantare non servono nella società. L’ultima parola spettava sempre a lui da Londra. Io “cantavo” da Trigoria ma non venivo ascoltato”.

“Cessioni eccellenti? Devono dire la verità ai tifosi. Quando dicevo che la Roma era da quarto posto e che la Juve avrebbe vinto lo scudetto con mesi di anticipo mi accusavano di smontare i sogni dei calciatori e dei tifosi ma io dicevo semplicemente la verità. Loro no. Io non riesco a dire bugie ai tifosi della Roma che amo. Bisogna dire sempre la verità”.

“Pallotta assente? Il presidente deve essere presente. Deve stare a Roma. Una società di calcio è come un’azienda. Se il padrone è lontano, se la voce del padrone non c’è, i calciatori non rigano dritto. Così è difficile gestire crisi di risultati e superare momenti difficili. Ci vuole l’autorità, il supporto e la presenza della società a Trigoria”.

“Ho girato spesso in vari continenti. Soprattutto a Doha e negli Emirati Arabi. Ci sono tante persone interessate ad investire nella Roma. La Roma è amata e stimata in tante parti del mondo. Tutti la vorrebbero prendere ma finché non vedo nero su bianco non mi posso esporre”.

“In due anni avrò fatto dieci riunioni. Questa proprietà mi ha sempre chiamato all’ultimo momento. Mi hanno sempre voluto accantonare da tutto per questo motivo ho detto che potrò tornare alla Roma solamente con un’altra proprietà. Hanno mancato di rispetto non solamente al dirigente ma soprattutto all’uomo”.

“Con questa proprietà ho chiuso. Se arriva un’altra proprietà, se mi chiama, se crede nelle mie capacità dirigenziali, allora sì che tornerei più che volentieri. Oggi sto soffrendo di più di quando mi hanno costretto a smettere di giocare. In un certo senso, avrei preferito morire prima. I dirigenti della Roma mi hanno detto che sono troppo ingombrante. Per questo motivo tolgo il disturbo. Ho chiesto di fare il direttore tecnico perché credo di avere le competenze necessarie. Non sono andato a Londra perché mi hanno avvisato all’ultimo istante. Poi cosa ci andavo a fare visto che avevano già deciso tutto, nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo, senza interpellarmi?”.

“Io voglio chiarire un’altra cosa. Ho cercato solamente Conte. Tutte le altre sono falsità. Non tornerei alla Roma nemmeno in caso di addio di Baldini. Ho chiuso con questa proprietà americana. Se mi avessero voluto, si sarebbero mossi prima di questa conferenza stampa”.