Totti ha svelato un retroscena sul mancato arrivo di Conte alla Roma. Poi ha speso parole di elogio per il nuovo presidente.

Francesco Totti tra presente, passato (Conte) e futuro (ritorno alla Roma?) nel corso di una lunga intervista rilasciata a Paolo Condò per La Repubblica.

L’ex dirigente della Roma ha parlato del mancato arrivo di Conte in giallorosso: “Era tutto fatto, poi ha scelto l’Inter. Ci sono rimasto male”.

Poi Totti ha speso parole di elogio per il nuovo presidente: “Ha capito l’importanza di essere presente a Roma. Già in questo non ha commesso gli stessi errori di Pallotta”.