ROMA – Francesco Totti è tornato in tv, l'ex capitano della Roma, è sceso in campo per una nuova sfida, fuori dai campi di gioco, diventando il testimonial di Dash, storico marchio di detersivi che in oltre 50 anni è entrato nelle case degli italiani con Mike Bongiorno, Paolo Ferrari e Corrado.

Francesco Totti non è nuovo al mondo della pubblicità. In passato prestò il suo volto, insieme a Rino Gattuso, alla Vodafone. Nello spot diretto dal regista Paolo Genovese, Francesco Totti da ulteriore prova delle sue capacità, questa volta però, davanti a una macchina da presa. Prossimamente potrebbe essere protagonista in televisione al fianco della moglie Ilary Blasi.