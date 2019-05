ROMA – C’è un video, che riprende l’abbraccio tra Daniele De Rossi e Francesco Totti durante la cerimonia di addio del numero 16 giallorosso, dove si sente l’ex capitano della Roma dire al suo successore “io non volevo”. Un chiaro riferimento alla vicenda del mancato rinnovo di De Rossi con la Roma e che confermano che Totti era contrario alla scelta del club. Parole sentite che hanno fatto sciogliere il centrocampista in lacrime.

Totti aveva già espresso la sua vicinanza a De Rossi nel giorno dell’annuncio ufficiale: “Oggi è un giorno triste. Oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto di Roma… della nostra Roma. Voglio solo dirti che sei stato e che rimarrai per sempre il mio fratello di campo acquisito. Ti auguro il meglio in ogni cosa che farai…perché sono sicuro che la farai alla grande, come tutto quello che hai fatto finora. Ti voglio bene Dani”. (fonte YOUTUBE – AS ROMA)