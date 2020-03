ROMA – Show di Francesco Totti durante una diretta Instagram con l’ex compagno di squadra ai tempi della Roma Alberto Aquilani.

I due hanno scherzato sulla straordinaria forma fisica dell’ex capitano della Roma che, rispondendo ad una domanda dei suoi fan di Instagram, ha dichiarato: “Torno a giocare, sono in grande forma… per forza!”.

Totti sta sfruttando questo periodo di quarantena forzata per scolpire il suo fisico. La sua tabella di allenamento è incredibile: allenamento di due ore la mattina, allenamento di due ore il pomeriggio e corsa la sera.

Nel mezzo anche momenti rilassanti come il bagno caldo nella sua piscina dentro la villa all’Eur. Ed è proprio durante uno di questi bagni che ha avviato una diretta Instagram con Alberto Aquilani per la gioia dei fan dei due ex calciatori.

L’amicizia tra Totti e Aquilani è più forte che mai. Sono compagni di squadra a calciotto e sono stati protagonisti di un siparietto straordinario anche in uno dei primi episodi di Celebrity Hunted.

Totti è uno dei fuggitivi di questo reality show che va in onda su Amazon Prime. Per fuggire, Totti ha sfruttato la preziosa collaborazione di Aquilani che lo ha ospitato nella sua casa di Firenze.

Il reality è stato registrato prima della diffusione del coronavirus in Italia ma sta andando in onda solamente adesso. Totti non è ancora stato catturato…