ROMA – Francesco Totti ancora protagonista su Instagram. L’ex capitano della Roma si sta divertendo grazie a delle dirette con i suoi ex compagni di squadra.

Dopo quelle con Alberto Aquilani, suo complice durante il reality show Celebrity Hunted, e quella con Luca Toni, ecco quella con Vincent Candela, che è da sempre uno dei suoi migliori amici.

Candela è tornato a lavorare con la Roma come opinionista sulle frequenze di “Roma Radio” e “Roma Tv”. Questa occupazione non gli preclude di fare altro ma Totti ci ha comunque voluto scherzare sù:

Il nuovo Totti? Al momento non c’è, spero di trovarlo. Lo cercheremo insieme. Voglio fare -aggiunge – soprattutto scouting perché voglio far crescere i giovani nel migliore dei modi, voglio far sì che si comportino onestamente, con le dovute maniere, come sono cresciuto io, con valori e princìpi importanti. Perciò sto cercando in giro per il mondo nuovi talenti”.

Francesco Totti ha chiuso la diretta Instagram con Vincent Candela con una bella dichiarazioni d’amore nei confronti della Roma.

“A me la Roma non la leverà mai nessuno dalla testa e dal cuore. Possono passare presidenti, allenatori, giocatori, è la mia seconda pelle. Quello che ho fatto per la Roma e la Roma ha fatto per me non me lo toglierà mai nessuno. È un vanto – conclude Totti – essere romano e romanista”.