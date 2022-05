Totti-Dybala, l’ex capitano della Roma: “Gli darei la 10”. L’argentino: “Sceglierò il meglio per me”

Francesco Totti prima dell’inizio del match di San Siro per per l’Integration Heroes Match ha stuzzicato di nuovo Dybala.

Cosa aveva detto Totti qualche giorno fa

“Ci incontreremo lunedì alla partita evento di Eto’o, proverò a convincerlo a venire a Roma”. Pochi giorni fa, Francesco Totti aveva infiammato così il popolo giallorosso. Ieri, poco della prima della partita, l’ex capitano giallorosso e l’argentino sono arrivati insieme. “Gli darei volentieri anche la numero 10 se la volesse – le parole di Totti – ma non sono io a decidere”.

Le parole di Dybala

Al termine del primo tempo la Joya ha risposto alle parole di Totti: “È un grande, un idolo per tutti quelli che amano il calcio. Le sue parole di affetto le porto con me. Futuro? Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me”.

E ancora: “Sono tranquillo, ora penso alla Nazionale e poi alle vacanze. Il rapporto con i tifosi della Juve è sempre stato molto importante, sarà il ricordo più bello che porterò con me”.

Totti e il punto sul campionato

“Mourinho – ha poi detto Totti parlando della stagione della Roma – è l’allenatore giusto, cerchiamo di arrivare pronti a questa sfida. È vero che dispiace non aver centrato una Champions, ma c’è l’opportunità di vincere un trofeo. Questo campionato è stato diverso dal solito, in alto e in basso si è deciso tutto alla fine. Sono felice per chi ha vinto e mi dispiace per chi è retrocesso”.