Totti e il figlio Christian insultati dai tifosi della Juventus prima della finale di Coppa Italia

Torna il pubblico allo stadio dopo più di un anno e tornano i cori da stadio, le provocazioni, le esultanze, ma anche gli insulti: in questo caso ai danni di Totti e del figlio Christian. Prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus infatti, alcuni tifosi delle due squadre sono venuti a contatto e anche se in pochi hanno avuto dei momenti di scontro.

Totti e il figlio Christian insultati

In macchina al Mapei Stadium di Reggio Emilia arrivano anche Francesco Totti (uno degli ambasciatori della Serie A) e il figlio Christian. Al loro arrivo però, prima di entrare nello stadio, sono stati insultati da un gruppo di tifosi della Juventus che ha urlato contro l’ex capitano della Roma. Momenti di tensione e disordini un’ora prima del calcio d’inizio.

In particolare una sessantina di tifosi della Juve (senza biglietto) che hanno prima cercato lo scontro con un gruppo di tifosi dell’Atalanta, poi dopo aver riconosciuto Francesco Totti insieme al figlio Christian, hanno iniziato a insultarlo. I tifosi bianconeri hanno anche esploso alcune bombe carta. La polizia, dopo aver deviato il percorso degli autobus delle due squadre per motivi di sicurezza, è intervenuta per sedare gli animi: dopo mezz’ora i tifosi senza biglietto sono stati convinti a tornare a casa. Sugli spalti per la finale ci sono 4.300 tifosi.

Totti parla della Roma e del suo futuro

“Nessuno mi ha chiamato, tutte queste voci che sono uscite sono menzogne“. Così ha detto Francesco Totti nell’intervallo della finale di Coppa Italia. Ha smentito ogni contatto con la Roma che si appresta ad aprire una nuova era con Josè Mourinho. “Se mi chiamassero? Mi metterei seduto per il rispetto che ho di Mourinho e dei Friedikin, ne parlerò se sarà opportuno parlarne”. Poi Totti parla anche del futuro da calciatore del suo amico Gigi Buffon: “Se dipendesse da lui continuerebbe a giocare, lo ha detto lui. Non ci ho parlato è tanto che non lo sento, ma farà la scelta giusta come ha sempre fatto”.