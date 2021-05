Torna il pubblico allo stadio dopo più di un anno e tornano i cori da stadio, le provocazioni, le esultanze: allo stadio c’erano anche Totti e il figlio Cristian. Prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus però alcuni tifosi delle due squadre sono venuti a contatto e anche se in pochi hanno avuto dei momenti di scontro.

Aggiornamento ore 10:18.

Totti e il figlio Cristian non sono stati insultati

In macchina al Mapei Stadium di Reggio Emilia arrivano anche Francesco Totti (uno degli ambasciatori della Serie A) e il figlio Christian. Al loro arrivo però, prima di entrare nello stadio, sono stati avvicinati da un gruppo di tifosi della Juventus che ha urlato qualcosa all’ex capitano della Roma. In un primo momento si era parlato di insulti, ma in realtà non è andata così.

Lo spiega lo stesso Totti sui social: “Ritornare allo stadio a vedere la partita di pallone con il proprio tifo è stato emozionante – ha scritto in una storia Instagram al termine della gara – Io e Cristian non siamo stati insultati dai tifosi juventini anzi, ci hanno osannato, viva lo sport!!!”.

Totti parla della Roma e del suo futuro

“Nessuno mi ha chiamato, tutte queste voci che sono uscite sono menzogne“. Così ha detto Francesco Totti nell’intervallo della finale di Coppa Italia. Ha smentito ogni contatto con la Roma che si appresta ad aprire una nuova era con Josè Mourinho. “Se mi chiamassero? Mi metterei seduto per il rispetto che ho di Mourinho e dei Friedikin, ne parlerò se sarà opportuno parlarne”. Poi Totti parla anche del futuro da calciatore del suo amico Gigi Buffon: “Se dipendesse da lui continuerebbe a giocare, lo ha detto lui. Non ci ho parlato è tanto che non lo sento, ma farà la scelta giusta come ha sempre fatto”.