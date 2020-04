ROMA – La “gufata” di Francesco Totti nei confronti della Lazio spopola sui social. L’ex capitano della Roma, nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport, ha fatto i complimenti all’amico Simone Inzaghi ma ha anche detto:

“La Lazio sta andando veramente forte. Se Inzaghi allenasse un’altra squadra, gli augurerei di vincere ma visto che è l’allenatore della Lazio… spero che possano calare un po’ altrimenti sono guai…Spero in un blackout della Lazio”. “Rispetto quello che ha fatto Daniele. Ognuno fa le sue scelte di vita. Io delle opportunità a fine carriera le ho avute: all’estero, America, Emirati Arabi e anche in Italia”.

Francesco Totti torna a parlare del finale di carriera vissuto da lui e De Rossi alla Roma. L’ex numero 10 ha chiuso in giallorosso mentre il centrocampista ha scelto di volare in Argentina per vestire, anche se solo per pochi mesi, la maglia del Boca Juniors.

Francesco Totti: “Massimo Ferrero ha fatto di tutto per farmi vestire la maglia della Sampdoria ma non c’è riuscito”.

Totti, in collegamento su Sky Sport24, ha poi rivelato chi più di tutti ha cercato di convincerlo a continuare lontano dalla Capitale.