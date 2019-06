ROMA – Francesco Totti è volato a Ibiza per trascorrere una vacanza rilassante insieme alla sua famiglia. L’ex dirigente della Roma è arrivato nella meta turistica spagnola con un volo low cost della Ryanair, tra lo stupore generale degli altri passeggeri.

A Ibiza Totti ha incontrato diversi personaggi del mondo dello spettacolo, Veronica Graf, ex concorrente del reality show Il Grande Fratello, ha voluto scattarsi una foto in compagnia dell’ex dirigente della Roma. Veronica Graf ha caricato questa foto su Instagram incassando moltissimi like e commenti da parte dei suoi follower.

Veronica Graf ha anche aggiunto la seguente didascalia: “Sempre forza Totti!!!! 💪🏽⚽️ @francescototti”. L’ex capitano della Roma è volato a Ibiza per staccare la spina al termine di una stagione difficile che ha visto il suo addio storico al club giallorosso.

Francesco Totti faceva parte della Roma dal 1989. Prima è stato una stella del settore giovanile della Roma, poi ha esordito in prima squadra ed è rimasto in campo fino a due anni fa quando ha iniziato la sua carriera da dirigente grazie ad un contratto che aveva firmato ai tempi di Rosella Sensi.

Adesso Totti ha lasciato la Roma perché non si sentiva preso in considerazione nelle decisioni chiave della società capitolina. Dopo aver salutato la Roma, Francesco Totti ha ricevuto già moltissime offerte.

La Figc lo vorrebbe come dirigente al seguito della Nazionale Italiana di calcio, il Qatar vorrebbe affidargli il ruolo di ambasciatore per la Coppa del Mondo nel Paese arabo, la Fiorentina lo vorrebbe come dirigente insieme a Gabriel Omar Batistuta, altro ex romanista, e la Sampdoria lo vorrebbe nel suo staff nel ruolo di direttore tecnico, che è lo stesso che avrebbe voluto ricoprire nella sua squadra del cuore senza riuscirci.

L’ex numero dieci della Roma prenderà una decisione sul suo futuro non appena rientrerà in Italia dalle vacanze estive.