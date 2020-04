Totti, gli auguri a Ilary Blasi per il suo 39° compleanno. La festa è social (da Instagram)

ROMA- Francesco Totti ha deciso di festeggiare il 39° compleanno della moglie Ilary Blasi con diversi post pubblicati sui social.

Totti ha condiviso un post su Instagram, di almeno dieci anni fa, dove ha scritto a Ilary Blasi: “Auguri amore mio“.

L’ex capitano della Roma non si è limitato a questo, ha pubblicato diverse storie su Instagram per i ricordare i loro compleanni più belli.

Ovviamente il 39°compleanno di Ilary è stato festeggiato con non poche restrizioni….

La coppia è in quarantena da coronavirus, quindi non ha potuto festeggiare questa ricorrenza né con un viaggio, né con una cena in un ristorante con un panorama mozzafiato.

Ilary e l’ex calciatore della Nazionale Italiana hanno festeggiato il compleanno della conduttrice televisiva in casa, insieme ai loro figli Cristian, Chanel e Isabel.

E’ stato il classico compleanno in famiglia, una opportunità per celebrare un momento unico con tutti i propri affetti.

Il compleanno di Ilary è stato anche l’occasione per spezzare la solita routine quotidiana…

L’ex calciatore della Roma e la Blasi passano le loro giornate all’insegna dell’allenamento.

La coppia non si allena solamente, osserva anche una alimentazione piuttosto rigida.

Il compleanno è anche una occasione per mangiare un po’ più del solito, per la gioia di Francesco Totti.