ROMA – Adesso che non è più né calciatore, né dirigente, Francesco Totti ha deciso di trascorrere le vacanze estive più social della sua vita. La bandiera della Roma sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza ad Ibiza in compagnia della sua famiglia. Totti e Ilary Blasi stanno aggiornando i loro fan con foto e storie pubblicate su Instagram e sugli altri profili che hanno sui social network.

Le loro foto stanno facendo il boom di like e di commenti, a dimostrazione del fatto che Francesco Totti, anche senza una squadra, resta uno dei personaggi del mondo del calcio italiano più popolari. L’ex numero dieci della Roma ha caricato su Instagram una foto con Ilary Blasi ed i loro figli. La foto ha totalizzato 358mila like e 2369 commenti in pochissime ore.

Ilary Blasi non è da meno. La showgirl ha caricato una foto romantica con Francesco Totti. L’immagine del loro bacio in spiaggia, con la didascalia “I love you”, ha raccolto la bellezza di 119mila mi piace con 1884 commenti. Poco dopo, Ilary Blasi ha caricato un’altra foto da Ibiza. In questa immagine, c’era solamente Ilary che guardava fuori dalla finestra. La foto della Blasi si è portata a casa 54,3mila mi piace e 432 commenti.

La cosa bella è che queste foto non sono state sfiorate minimamente dagli haters. Il 90% dei commenti sono positivi e di apprezzamento per una coppia amata ed invidiata in tutta Italia. Una famiglia esemplare, da pubblicità del Mulino Bianco.

Dopo questa vacanza ad Ibiza, Francesco Totti prenderà una decisione sul suo futuro dirigenziale. Stando ai ben informati, Totti dovrebbe dire sì alla Figc e dovrebbe seguire la Nazionale Italiana di Calcio come dirigente. L’ex numero dieci della Roma dovrebbe ripartire da un incarico in federazione e dovrebbe dire “no grazie” alle offerte presentate dalle altre squadre di Serie A.