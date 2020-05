Totti e Ilary Blasi in “incognito” a spasso in centro a Roma. Nessuno li riconosce

ROMA – Cappellino nero, mascherina nera e giro nel centro di Roma.

Francesco Totti si è goduto le strade del centro storico della capitale grazie alla mascherina che lo ha camuffato da semplice turista.

L’ex capitano della Roma è riuscito dopo a vedere nuovamente Fontana di Trevi, il Pantheon, e tante opere della capitale senza essere assediato dai tifosi giallorossi e non solo.

“Non posso nemmeno fare una passeggiata a via del Corso” diceva anni fa quando era nel pieno dell’attività.

Qualche giorno fa lo aveva detto in una diretta Instagram: “Quando sarà consentito, approfitterò dei pochi turisti per visitare nuovamente il centro di Roma”.

E così ha fatto insieme a sua moglie, Ilary Blasi.

Passando per via del Corso ha camminato fino al Pantheon per concedersi foto ricordo a Fontana di Trevi.

Totti ha sfruttato la bella giornata per ritornare a vedere le bellezze di Roma.

La scenata di gelosia di Ilary Blasi a Totti

Sabato la coppia era stata protagonista di un siparietto sempre documentato su Instagram.

Tutto è nato quando Ilary ha deciso di andare a trovare il marito in ufficio con la figlia Isabel per fargli una sorpresa.

E’ lì che ha scoperto che la segretaria di Totti è molto più giovane di quanto il marito le avesse fatto credere.

Ilary ha ripreso l’intera scena dal suo ingresso finché non saluta la segretaria: “Ma mi aveva detto che eri anziana” e in sottofondo si sono sentite le risate di Francesco e della ragazza. (fonte INSTAGRAM)