ROMA – Francesco Totti e Ilary Blasi sono tra i vip più attivi sui social network.

Nelle ultime ore, la conduttrice televisiva ha caricato il video di un allenamento insieme al marito.

Totti e Ilary sono stati protagonisti di addominali di coppia.

L’ex capitano della Roma era sdraiato sul tappetino e alzava Ilary come se fosse un bilanciere.

Nel frattempo, entrambi facevano gli addominali.

Il filmato è diventato subito virale sui social network dove ha raccolto tantissimi like e commenti in poche ore.

Poche ore prima, sia Totti che Ilary avevano aggiornato Instagram per fare gli auguri di compleanno a Chanel.

Chanel e Ilary hanno molto in comune, a svelarlo è Totti in una delle tante dirette social con gli ex compagni di squadra.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma.