ROMA – Francesco Totti sempre più attivo sui social network. L’ex capitano della Roma, che ora lavora come dirigente per il club giallorosso, ha voluto fare gli auguri al suo ex compagno di squadra Miralem Pjanic ma ha sbagliato giorno! Il compleanno del centrocampista bosniaco della Juventus era ieri ma Francesco Totti si è ricordato di fargli gli auguri solamente oggi.

Totti risponde agli haters: “L’amicizia va oltre i colori”.

L’ex numero della 10 della Roma, da buon romano, ha la battuta pronta e ha spiegato a Miralem Pjanic di avergli fatto gli auguri con un giorno di ritardo perché ieri non gli funzionava Instagram. Scusa degna di un alunno che non ha fatto i compiti! Miralem Pjanic non ha badato a questa piccola svista e ha ringraziato Francesco Totti con il seguente messaggio su Instagram: “Idolo. Grazie Capitano. Sei unico”.

Come avviene sempre con i post Instagram delle celebrità, non mancano le critiche e gli insulti. Il dirigente della Roma è stato preso d’assalto da molti tifosi che lo hanno accusato di fare gli auguri a “un nemico”, ad “un traditore”, reo di aver lasciato la Roma per trasferirsi agli odiati rivali della Juventus. L’ex numero 10 della Roma ha tagliato corto spiegando agli haters che “L’amicizia va oltre i colori ed il calcio”.