SABAUDIA – Show di Francesco Totti a Sabaudia. L’ex capitano della Roma ha sfruttato il maltempo delle ultime ore per andare in spiaggia insieme ai figli ed alcuni amici per giocare a pallone sulla spiaggia. La pioggia, e l’assenza di sole, avevano reso la spiaggia umida e non bollente come di solito.

Nella partitella in famiglia, Francesco Totti è sceso in campo in un ruolo inedito. L’ex numero dieci della Roma ha giocato nel ruolo di portiere e si è reso protagonista di un paio di parate miracolose. Per l’ex capitano della Roma non si tratta della prima volta, infatti qualche anno fa ha giocato come portiere nel corso di una partita del cuore. Anche in quella circostanza fu protagonista di parate molto importanti.

I tifosi della Roma hanno visto il video caricato da Totti sui social network e hanno commentato in maniera ironica: “E’ meglio di Olsen, abbiamo trovato il portiere per il prossimo anno!”.

Dopo anni di utilizzo parsimonioso dei social network (Totti nemmeno li utilizzava…), l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi hanno iniziato a postare un numero di contenuti da fare invidia agli influencer. La rivista “Chi” si è interrogata su questo cambio di tendenza da parte di una delle coppie più amate dagli italiani e ha fornito la seguente spiegazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero iniziato a girare la sitcom “Casa Totti”.

“La coppia ha iniziato a girare la sitcom formato famiglia Casa Totti”, rivela in esclusiva il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 24 luglio. “Amici, risate, gag (compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary celebrato nei giorni scorsi) e momenti di riflessione, questi gli ingredienti delle due puntate zero finora registrate”, scrive il settimanale.

Il video pubblicata da Francesco Totti su Instagram e riportato dal canale YouTube de La Repubblica.