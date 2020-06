Totti perde un Rolex Daytona: “Se lo trovate chiamate questo numero che vengo a prenderlo”

ROMA – Francesco Totti perde un rolex, non un rolex qualsiasi ma quello con cui ha condiviso tutta la carriera e ora chiede aiuto ai fan su Instagram:

“Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera – ha scritto su Instagram-.

Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel)”.

Totti dice che andrà di persona a prendere l’orologio e lascia anche un recapito telefonico, con la speranza che possa essere utile.

“Vi ringrazio in anticipo – conclude l’appello Totti – e vi lascio un recapito: 348 8888940. Verrò io di persona a prenderlo”.

Totti e Candela

Francesco Totti ancora protagonista su Instagram. L’ex capitano della Roma si sta divertendo grazie a delle dirette con i suoi ex compagni di squadra.

Dopo quelle con Alberto Aquilani, suo complice durante il reality show Celebrity Hunted, e quella con Luca Toni, ecco quella con Vincent Candela, che è da sempre uno dei suoi migliori amici.

“Tieniti libero che ti porto via dalla Roma. Farai parte della mia scuderia. Adesso ti tocca lavorare, anzi, ho già due-tre giocatori da proporti. Il nuovo Totti? Al momento non c’è, spero di trovarlo. Lo cercheremo insieme. Voglio fare -aggiunge – soprattutto scouting perché voglio far crescere i giovani nel migliore dei modi, voglio far sì che si comportino onestamente, con le dovute maniere, come sono cresciuto io, con valori e princìpi importanti. Perciò sto cercando in giro per il mondo nuovi talenti”.

Poi una bella dichiarazione d’amore: