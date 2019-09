Totti reality Celebrity Hunted sitcom Casa Totti Amazon

ROMA – Archiviata la lunghissima esperienza alla Roma, prima come calciatore e poi come dirigente, Francesco Totti si concentra sulla carriera televisiva. L’ex bandiera giallorossa è sempre più uomo Amazon. Totti prenderà parte al reality show “Celebrity Hunted”, poi dovrebbe essere impegnato nella sitcom “Casa Totti”. Celebrity Hunted è uno show di Amazon, la sitcom Casa Totti non è ancora stata acquistata da nessuno ma lo stesso Amazon sarebbe il favorito.

Totti star di Celebrity Hunted, ecco in cosa consiste questo reality show.

Amazon ha deciso di puntare su Celebrity Hunted come reality show e sull’ex capitano della Roma come star per lanciarlo in Italia. La domanda sorge spontanea visto che in Italia non lo abbiamo mai guardato in televisione, in cosa consiste questo reality show?

Il reality show Celebrity Hunted prevede la presenza di due squadre, una antagonista dell’altra. La prima squadra sarà composta da ex poliziotti che lavoravano come informatici e da ex militari, la seconda squadra sarà composta dai vip e sarà “capitanata” (guarda un po’ che novità…) dall’ex numero dieci dei giallorossi. La squadra composta da poliziotti e militari dovrà scovare ed arrestare i vip che invece saranno in fuga sin dalla prima puntata del reality show.

I vip saranno quasi sprovvisti di “armi”. Avranno a disposizione solamente un kit di sopravvivenza e una carta di debito caricata con pochissimi soldi. Il reality show verrà vinto dal vip che si farà catturare per ultimo o che riuscirà a non farsi proprio catturare. Sarà l’ex bandiera della Roma? Lo scopriremo presto…

Dopo Celebrity Hunted, è la volta di Casa Totti. Ecco di cosa si tratta.

Casa Totti sarà una sitcom che racconterà la quotidianità dell’ex numero dieci della Roma e Ilary Blasi. Potremmo dire che sarà la trasposizione delle loro storie Instagram in televisione. Per questo motivo, negli ultimi mesi, Totti e Ilary sono stati particolarmente attivi sui social network…