EMPOLI, STADIO CASTELLANI – Francesco Totti profetico. Sul risultato di 1-0 per la Roma sul campo dell’Empoli, l’arbitro, con l’aiuto del var, ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa.

Prima dell’esecuzione, Francesco Totti è stato immortalato dalle telecamere mentre diceva: “Lo sbaglia… Tanto lo para”. Evidentemente il capitano aveva fiducia nel portiere della Roma Olsen ma non è servito l’intervento dello svedese perché Caputo lo ha sparato alle stelle.

La Roma è rimasta sull’1-0 e al 90′ ha chiuso i giochi con un gol di Edin Dzeko su assist di Stephan El Shaarawy.

