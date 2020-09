Francesco Totti compie 44 anni, il ritorno alla Roma come regalo di compleanno? Continuano i contatti con Fienga.

Francesco Totti compie 44 anni, l’ex calciatore, che sarebbe in procinto di tornare alla Roma, ha ricevuto tantissimi auguri di buon compleanno sui social network.

I più graditi sono arrivati sicuramente dalla Roma, con tanto di cuoricini giallorossi, e dai profili istituzionali di Nazionale e Coni:

“Compie 44 anni l’iconico Campione del Mondo che in Nazionale vanta 58 presenze e 9 reti. I suoi passaggi, assist e gol hanno stupito tutti gli appassionati di calcio“.

Oggi Totti festeggia in famiglia ma nelle prossime ore potrebbe ricevere il regalo di compleanno più bello: il ritorno alla Roma.

In che vesti? Sicuramente in vesti operative. Infatti Totti ha lasciato il precedente incarico dirigenziale non solo per frizioni con Pallotta ma anche perché non godeva di poteri decisionali.

Totti dovrebbe rientrare alla Roma o come vicepresidente, o come direttore dell’area tecnica. In entrambi i casi avrebbe ampi poteri e sarebbe il numero due del club giallorosso alle spalle di Ryan Friedkin (Dan resta il patron del club).

L’ex numero dieci giallorosso dovrebbe esprimere pareri autorevoli sul calciomercato e dovrebbe anche fungere da raccordo tra lo staff tecnico e quello dirigenziale (fonte Il Corriere dello Sport).