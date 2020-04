ROMA -Show di Francesco Totti durante una diretta Instagram con l’ex compagno di Nazionale, e di barzellette, Bobo Vieri.

Totti ha scherzato su un recente litigio con la moglie Ilary Blasi. Il motivo? Tutta colpa di Donna Paola!

Totti aveva un’altra? Ma no… Donna Paola è il loro nuovo gatto. Animale fortemente voluto da Ilary che Francesco non voleva alcuna intenzione di prendere…

Ovviamente alla fine si è imposta Ilary, vince sempre la moglie in questi casi, ma Totti non le ha parlato per ben due giorni poi la situazione è tornata alla normalità.

Totti ha raccontato questo aneddoto all’amico Vieri. Le sue dichiarazioni sono riportate da corrieredellosport.it.

“L’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L’ha chiamata Donna Paola. È bollente. La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa. Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi: un giorno me l’ha portato dentro casa, alla fine tanto decide lei. Per due giorni non ci siamo parlati, poi però mi sono innamorato”.

Poi un piccolo pensiero sulla sua Roma: