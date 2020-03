ROMA – Francesco Totti continua ad essere il re delle dirette su Instagram. Dopo quella con Alberto Aquilani, ecco quella con un altro ex compagno di squadra, Luca Toni.

“Comprare la Roma? Beh adesso costa di meno…”. Risponde con una delle sue battute Francesco Totti alla provocazione lanciatagli dall’ex compagno Luca Toni nel corso di una videochiamata in diretta su Instagram.

La società giallorossa, prima che scoppiasse la pandemia di coronavirus, era vicina a passare di mano da James Pallotta al Gruppo Friedkin per una cifra superiore ai 700 milioni di euro.

Lo stop generale imposto dall’emergenza ha però congelato la trattativa.

“Tanto il prossimo presidente che arriva ti butta dentro” aggiunge quindi Toni, dando per scontato un ritorno di Totti a Trigoria.

“A giocare? Se mi dovesse chiamare rigioco, certo” risponde ancora ironico l’ex numero 10.



Riguardo alla situazione legate al diffondersi del coronavirus e alle limitazioni in atto, invece, Totti azzarda una previsione.

“Per me usciremo il 3 o 4 maggio. Il campionato? Per me non riprende. Sarà un bel casino.

Anche perché adesso con la Fifa e la Federazione dovranno uscire allo scoperto” spiega l’ex giallorosso, trovando la sponda di Toni:

“Anche secondo me non riparte, a fine luglio o primi di agosto ci sarà la nuova stagione”. (fonte ANSA).