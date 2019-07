ROMA – Francesco Totti pubblica su Instagram un video mentre è in macchina con Ilary Blasi ma ai fan non sfuggono alcuni dettagli. Dettaglio numero uno: l’ex capitano della Roma è senza cintura di sicurezza. Dettaglio numero due: in macchina, sui sedili posteriori, ci sono quattro persone. Troppe.

Dettaglio numero tre: neanche Ilary ha la cintura. E dettaglio numero quattro: anche i bambini non hanno la cintura o un seggiolino.

Il video, pubblicato su Instagram dallo stesso Totti, si è rivelato un boomerang. Forse qualche volta è meglio non pubblicare troppo sui social. Un episodio simile, solo qualche giorno fa, era capitato a Buffon.

Fonte: Instagram.