ROMA – Il campione d’Europa Matteo Trentin, della Mitchelton Scott, ha vinto per distacco la 17/a tappa del Tour de France, Pont du Gard-Gap di 200 km. Per lui è stato il 23/o successo in carriera. Oggi ha preceduto di 37” il danese Kaspar Asgreen. Il francese Julian Alaphlippe ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale.

Come scrive Sky Sport nel suo sito internet, la fuga di giornata prende il via dopo poche pedalate, con ben 33 corridori che si staccano presto dal gruppo. Tra questi troviamo anche gli italiani Daniel Oss, Matteo Trentin e Andrea Pasqualon, ma anche altri nomi importanti come van Avermaet, Rui Costa, de Gendt e Boasson Hagen.

Come prosegue Sky Sport, la Quick Step di Alaphilippe lascia fare, non essendoci pericolo per la classifica generale, tanto che il divario aumenta chilometro dopo chilometro: si passa dai +7′ dopo 70 km fino addirittura agli oltre 16′ ai -20 km, quando in testa si stacca un plotoncino di uomini che comprende Oss, Asgreen, Gougeard, G.Izagirre, Scully, Trentin, Van Avermaet, Laengen, Périchon e King. Sul Col de la Sentinelle, (3ª categoria, 5,2 km di lunghezza con una pendenza media del 5,4%) prova ad andare via Trentin, sicuramente uno dei più brillanti di giornata, inseguito dal solo Perichon.

Come scrive Sky Sport, il campione europeo della Mitchelton-Scott transita con una trentina di secondi di vantaggio in cima al GPM e si lancia verso il traguardo di Gap: non lo prende più nessuno e così Trentin conquista la terza affermazione della carriera alla ‘grande boucle’ dopo quelle di Lione 2013 e Nancy 2014 e la seconda italiana in questo Tour dopo quella di Viviani nella quarta frazione.

Il gruppo Alaphilippe arriva molto staccato, con il francese che conserva la maglia gialla per il 13° giorno dopo aver risparmiato energie preziose in vista delle Alpi, in cui si deciderà il vincitore di questo Tour de France (fonti Ansa e Sky Sport).