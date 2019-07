ROMA – Il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ha vinto per distacco la 15/a tappa del Tour de France, la Limoux-Foix Prat d’Albis, di 185km. Secondo posto per il francese Thibaut Pinot, vincitore ieri sul Tourmalet e terzo per lo spagnolo Mikel Landa. Il francese Julien Alaphilippe, giunto a 1’49” da Yates per una piccola crisi nell’ultima salita verso il traguardo, conserva la maglia gialla prima dell’ultima settimana della corsa.

Simon Yates, ecco chi è il vincitore di tappa del Tour de France.

Simon Yates su pista ha vinto il titolo mondiale della corsa a punti nel 2013; su strada, ove è professionista dal 2014, ha vinto la Vuelta a España 2018; sempre alla Vuelta a España ha vinto due tappe oltre a tre al Giro d’Italia (nel 2018) e la classifica giovani al Tour de France 2017. Ha un fratello gemello, Adam Yates, anch’egli ciclista professionista.

Riportiamo di seguito il palmares di Simon Yates.

Su strada.

2011 (dilettanti)

Twinings Tour

6ª tappa Tour de l’Avenir (Fossano > Fossano)

2013 (dilettanti)

5ª tappa Tour de l’Avenir (Saint-Gervais-les-Bains > Morzine)

6ª tappa Tour de l’Avenir (Morzine > Châtel)

6ª tappa Tour of Britain (Sidmouth > Haytor)

2016 (Orica-BikeExchange, due vittorie)

Prueba Villafranca de Ordizia

6ª tappa Vuelta a España (Monforte de Lemos > Luintra/Ribeira Sacra)

2017 (Orica-Scott, tre vittorie)

6ª tappa Parigi-Nizza (Aubagne > Fayence)

Gran Premio Miguel Indurain

4ª tappa Tour de Romandie (Domdidier > Leysin)

2018 (Mitchelton-Scott, otto vittorie)

7ª tappa Parigi-Nizza (Nizza > Valdeblore La Colmiane)

7ª tappa Volta Ciclista a Catalunya (Barcellona > Barcellona)

9ª tappa Giro d’Italia (Pesco Sannita > Gran Sasso d’Italia)

11ª tappa Giro d’Italia (Assisi > Osimo)

15ª tappa Giro d’Italia (Tolmezzo > Sappada)

7ª tappa Tour de Pologne (Bukowina Resort > Bukowina Tatrzańska)

14ª tappa Vuelta a España (Cistierna > Les Praeres/Nava)

Classifica generale Vuelta a España

2019 (Mitchelton-Scott, due vittorie)

5ª tappa Parigi-Nizza (Barbentane > Barbentane, cronometro)

12ª tappa Tour de France (Tolosa > Bagnères-de-Bigorre)

15ª tappa Tour de France (Limoux > Prat d’Albis).

Su pista.

2010

Campionati del mondo Juniores, Americana (con Daniel McLay)

2012

Campionati britannici, Omnium

Campionati britannici, Inseguimento a squadre (con Owain Doull, Samuel Harrison e Alistair Slater)

Campionati britannici, Americana (con Mark Christian)

2013

Campionati del mondo, Corsa a punti (fonti Ansa e Wikipedia).