Tour of the Alps, lo spagnolo Pello Bilbao vince in volata la seconda tappa, va in testa alla classifica generale

Tour delle Alpi, lo spagnolo Pello Bilbao vince in volata la seconda tappa, va in testa alla classifica generale

Capolavoro tattico al Tour of the Apls. Tappa e primato in classifica. Lo spagnolo Pello Bilbao, 32 anni, alfiere della Bahrain Victorius, ha vinto in volata la terza tappa del Tour of the Alps.

La maglia verde di leader è meritatamente sua. È sceso (quasi) a 100 all’ora dal passo delle Palade, ha raggiunto i due fuggitivi di giornata (Sivakov e Storer) in fondo alla discesa e si è messo a disposizione della squadra. A tre km dal traguardo la Bahrain, in testa al gruppetto dei battistrada, ha imposto un’alta velocità per evitare eventuali sorprese ed ha pilotato Pello Bilbao fino a 300 metri dalla linea d’arrivo. E qui lo spagnolo ha aperto il gas battendo agevolmente il francese Bardet che lo marcava stretto conoscendone le qualità nello sprint.

ORDINE DI ARRIVO DEL TOUR

1. Pello Bilbao 2. Bardet 3. Valter Attila 4. Gall 5. Sivakov 6.Porte 7. Chaves 8. Dunbar . 9.Rubio 10. Buitrago.

CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR

1. Bilbao 2. Bardet +6” 3. Valter +12” 4. Gall +16” 5.Sivakov +16” 7.Porte +16” 8.Dunbar +16” 9. Rubio.

DUE GPM E LO SPRINT DI CAVALESE

Bella tappa. Movimentata, dura, selettiva. La S.Martino di Castrozza-Lana (154 km) hav mantenuto le promesse. Fin dall’inizio. Dopo 22 km c’è stato il primo GPM, il passo Rolle (1.984 Chavmetri), il valico più alto del Tour des Alps che collega le vali del Primiero di Fiemme. Quindi la picchiata su Cavalese per lo sprint intermedio (Lopez). E dopo una cinquantina di km ,agili e veloci, si sono presentate due asperità di rilievo: Mendola (1.363 m.) e Palade (1.518 m.). Il primo passo sulla statale del Tonale era valido come secondo GPM di giornata (Sivakov ); il secondo passo, in provincia di Bolzano, si è presentato un al km 126. Poi la insidiosa discesa di 28 km fino al traguardo di Lana, cittadina confinante con Merano.

TERZA TAPPA (mercoledì 20)

Ultima tappa italiana: da Lana a Villabassa in Alta Pusteria di km 154. È la frazione più dura delle cinque ,con il passo Furcia (1.789 m.) a 23 km dal traguardo. Un GPM di prima categoria.