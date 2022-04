Tour of the Alps, quarta tappa vinta dal colombiano Miguel Angel Lopez, Pello Bilbao sempre leader per 2”

Tour of the Alps, il colombiano Miguel Angel Lopez Moreno, 28 anni, scalatore dell’Astana, ha vinto la quarta e penultima tappa con sapienza tattica e buone gambe.

A 1 km dal traguardo ha raggiunto il francese Pinot (a secco di vittorie dal Tour 2019). Poi ai 900 metri dalla linea d’arrivo ha aperto il gas tagliando il traguardo in totale sicurezza. A 7” è arrivato ,desolato e sfinito, il francese Thibaut Pinot. Terzo Bardet che ha battuto in volata Pello Bilbao guadagnando il podio e 4 preziosi secondi che lo portano ad un soffio dalla maglia verde. Cioè 2” appena separano il basco dal francese. I giochi sono apertissimi.

ORDINE DI ARRIVO

1. Lopez 2. Pinot +7” 3. Bardet +15” 4.Pello Bilbao +15” 5. Gall +15” 6. Quinn +15” 7. Buitrago +15 8. Landa +15” 9. Arensman +15” 10. Attila Valter +15”.

CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR

1. Pello Bilbao 2. Bardet +2” 3. Attila Valter +12 4. Gall +16” 5. Sivakov +16” 6. Rubio +16” 7. Arensman +16” 8. Buitrago +16” 9. Porte +16” 10. Storer +16”.

PERCORSO ITALO-AUSTRIACO

Partenza in Italia, arrivo in Austria. Una quarta tappa, Villabassa-Grossglockner di 142 km, penultima frazione di un Tour des Alps interpretata come un test probante in vista del Giro d’Italia (6-29 maggio ). Partenza alle 11.45 in Alta Pusteria (Bolzano) e arrivo sulla montagna più alta d’Austria, il massiccio del Glockner (3.798 metri),

Alpi centro-orientali. Tra Carinzia e Salisburgo . Primi chilometri pianeggianti, tranquilli. Attraversato il confine di stato si è presentato il primo GPM di giornata al 31esimo km, il Kartischer Sattel (1.524 m.). Quindi una cinquantina di km sostanzialmente di discesa con la marcatura stretta del leader Bilbao su Bardet divisi in partenza da soli 6”. Ultimi 62 km, movimentati e vigili, preparatori della salita finale: 12,4 km con un dislivello di 531 metri ed una pendenza massima del 10,3%. Fuga di Pinot a 10 km dal traguardo ma a mille metri dalla linea d’arrivo resta senza benzina e perde la tappa.

ULTIMA TAPPA DEL TOUR (venerdì 22 aprile)

Il Tour of the Alps si conclude con una tappa corta (114 km) ma con salite brevi e dure e due asperità oltre i 1.200 metri raccolte in 20 km. L’ultimo strappo di 1.060 m. a soli 9 km dal traguardo. Tutto è da decidere. Soltanto 2 secondi dividono il leader Bilbao dal francese Bardet.