Trabzonspor-Roma dove vedere in diretta tv e streaming preliminare Conference League

Oggi si gioca Trabzonspor-Roma, la prima gara ufficiale per i giallorossi guidati da Josè Mourinho: vediamo dove vedere in diretta tv e streaming il preliminare di Conference League. Ricordiamo che la squadra tusca ha già cominciato la sua stagione ufficiale battendo il Molde nella gara dei precedenti play-off della competizione. La Roma si ritroverà due ex contro, ovvero Gervinho e Bruno Peres. Nei turchi c’è anche Hamisk.

Dove vedere in diretta tv e streaming Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma si gioca oggi alle ore 19 e 30 in Turchia. Sarà visibile in diretta TV su Sky, che ha i diritti in esclusiva della competizione: il match si potrà sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251).Gli abbonati alla pay-tv satellitare potranno seguire la sfida anche in streaming sia su Sky Go e su Now Tv.

Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avcı.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.