ROMA – Bayram Tutumlu, operatore di mercato e grande amico di Monchi che ha contribuito al trasferimento di Under e Olsen alla Roma, ha attaccato pesantemente il club giallorosso, Franco Baldini e Gianluca Petrachi attraverso alcuni tweet pubblicati sul suo profilo Twitter ufficiale. Ecco la traduzione di questi tweet pubblicati sul sito internet del Corriere dello Sport.

Bayram Tutumlu attacca Franco Baldini e Gianluca Petrachi con i seguenti tweet.

“Presto i tifosi conosceranno il triangolo che vuole rovinare la Roma. Perché Baldini non va mai nella Capitale a vedere le partite della Roma? Perché incontri Pallotta sempre a Londra o negli USA? Credo che Roma sia una città molto bella. Parli male di me, di mio nipote e dei nostri assistenti, perché non ti presenti… I codardi perdono sempre. Dove hai lavorato, tutti confermano ciò che scrivo qui… Per colpa della Roma e del diesse Petrachi Olsen resta a Roma. Petrachi, chi sono questi agenti segreti che volevi pagare 200mila euro? Perché non dici i loro nomi? Pau Lopez non può costare più di 8 milioni”.

Insomma, Bayram Tutumlu, che aveva un ottimo rapporto con Monchi, se l’è presa anche con Gianluca Petrachi per la sua gestione del calciomercato dei portieri. Ha criticato l’ex direttore sportivo del Torino per l’acquisto di Pau Lopez, pagato circa trenta milioni di euro, e per il mancato trasferimento di Robin Olsen al Montpellier. Secondo Bayram Tutumlu, il trasferimento del portiere della Nazionale Svedese al club francese sarebbe saltato a causa del comportamento di alcuni agenti che sarebbero stati coinvolti nell’affare da Petrachi.

Bayram Tutumlu ha accusato Franco Baldini di essere un codardo. Secondo l’operatore di mercato, il comportamento di Franco Baldini sarebbe dannoso per la Roma. I suoi tweet hanno sollevato molte polemiche ed anche i tifosi della Roma hanno partecipato alle conversazioni sul suo profilo Twitter. La maggioranza dei tifosi giallorossi lo ha attaccato per le parole forti che ha utilizzato nei confronti dei dirigenti della Roma.