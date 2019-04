ROMA – L’As Roma ha voluto rendere omaggio ad un suo tifoso, Matt Simon, condividendo il suo post attraverso i profili social del club giallorosso di Serie A. Nel post social, Matt Simon ricordava la mamma appena scomparsa. Con sua madre, condivideva la passione per la Roma e i due andavano sempre allo stadio insieme.

Twitter, tanti messaggi per il tifoso della Roma che ha perso la mamma.

Ecco il post di Matt Simon: “La prima partita senza te. Siedo sul tuo posto. È dura voltare pagina, ma devo affrontare il dolore e lo faccio stando da solo, con te nel mio cuore. La Roma era anche stare con te. Che vinca o che perda, Forza Roma. Manchi, mamma.

@OfficialASRoma #RomaNapoli #asroma

Sicuramente sorriderà da lassù. Sono commosso quanto meravigliato di tutto ciò.

Carla Carmosino.

Mi avete scritto in tanti e vi ringrazio profondamente per la vicinanza. È un vuoto terribile ed incolmabile, che nessuno di noi fino a ieri poteva immaginare.

Per gli interessati, il funerale di mamma è VENERDÌ 29 alle 14.30, presso la Parrocchia San Gabriele Arcangelo (Viale Cortina d’Ampezzo, 144).

Grazie nuovamente a tutti. Quanto prima vi risponderò personalmente.

EDIT

Ho rieditato il post specificando la data. Scusate, ma potete immaginare il mio stato”.

Il post della Roma: “Spesso il calcio divide i tifosi di squadre diverse o i tifosi della stessa squadra e Twitter diventa il luogo in cui scontrarsi.

Però il calcio e Twitter sono anche in grado di unire e commuovere, come nel caso delle risposte al tweet di questo tifoso giallorosso…”.

Alcune risposte al tweet del tifoso della Roma.

Patrizia: “Una passione condivisa.Momenti di gioia , di esultanza ma anche arrabbiature, imprecazioni tutto vissuto all’unisono. Un rapporto già viscerale che diventa di complicità .È stato un dono.Ti abbraccio,da mamma ultras insieme ai miei boys”.

Jessica: “Mi dispiace tanto per la tua mamma. Io e papà non siamo romanisti, ma non oso pensare a come sarà guardare le partite del Milan senza di lui. Un abbraccio”.

Alessio: “Ti capisco. È dura ritornare senza il tuo genitore compagno di partita. Io ci ho messo anni.”.

Michele: “Ragazzo di cuore. Metà giallo, metà rosso. Orgoglio giallorosso.”. Anna Rita: “Io andavo con il mio papà e penso spesso a quando ci abbracciavamo per ogni gol. Lo voglio ricordare così”.