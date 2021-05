Ubaldo Righetti colto da infarto, l’ex calciatore della Roma stava giocando a Padel

La notizia è riportata da Calciomercato.com: l’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti sarebbe stato colto da infarto durante una partita a Padel con degli amici.

L’ex calciatore è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea. Scrive Calciomercato.com: “Le sue condizioni sono monitorate attimo per attimo ma per fortuna non sembrerebbe in pericolo di vita. Righetti, campione d’Italia del 1983 in giallorosso, ha 58 anni e pochi giorni fa aveva pranzato in un ristorante del centro con Massimiliano Allegri e postato una foto sorridente al fianco dell’ex tecnico juventino. Oggi l’ex terzino è uno dei volti più famosi di Roma Tv ed è stato per anni opinionista radiofonico”.