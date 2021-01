Udinese e Atalanta hanno pareggiato 1-1 nel recupero della decima giornata del campionato di serie A. I friulani sono andati in vantaggio dopo pochi secondi con Pereyra e raggiunti da Muriel a fine primo tempo. Il punto porta i bergamaschi a quota 33 in classifica, insieme con la Juve che però ha una gara in meno, mentre i bianconeri salgono a 17 restando al sest’ultimo posto.

Udinese-Atalanta, il tabellino

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen (89′ Molina), De Paul, Arslan (89′ De Maio), Mandragora (57′ Walace: 72′ Deulofeu), Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer (59′ Gosens), De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk (59′ Ilicic), Malinovskyi (81′ Freuler); Muriel (59′ Zapata). All. Gasperini.

Ammoniti: Pereyra (U), Zeegelaar (U), Freuler (A), Bonifazi (U), Romero (A).

Reti: 1′ Pereyra (U), 44′ Muriel (A).

Udinese-Atalanta, la cronaca della partita

A distanza di un mese e mezzo dal rinvio per maltempo dello scorso 6 dicembre, Udinese e Atalanta pareggiano 1-1 nel recupero della decima giornata di Serie A. Un punto per parte e rimpianti per entrambe le avversarie alla Dacia Arena. In gol subito Pereyra, poi a fine primo tempo l’undicesima rete stagionale di Muriel. Sfuma così il terzo posto in solitaria per i bergamaschi che agganciano la Juventus quinta a quota 33 in attesa della sfida di sabato al Milan capolista.