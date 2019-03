UDINE – Il Genoa non riesce a confermare l’exploit contro la Juventus, l’Udinese vince 2-0 grazie al gol di Stefano Okaka su assist di Fofana ed alla magia di Mandragora dalla distanza. Tre punti pesanti in chiave salvezza per l’Udinese che ha battuto Genoa 2-0 in uno degli anticipi della 29/a giornata del campionato di serie A. Tudor festeggia con una vittoria il ritorno sulla panchina dei friulani che vanno in vantaggio dopo appena quattro minuti con Okaka, il raddoppio, nella ripresa, porta invece la firma di Mandragora, a segno al 16′.

MARCATORI 4′ OKAKA, 62′ MANDRAGORA

UDINESE (4-3-3) Musso, Stryger Larsen, Troost-Ekong, De Maio, Zeegelaar, Fofana (85′ Badu), Sandro (63′ Behrami), Mandragora, Pussetto, Okaka (73′ Lasagna), De Paul ALL.: Tudor

GENOA (4-4-1-1) Radu I, Pereira P, Romero C, Zukanovic, Criscito, Lerager, Radovanovic, Rolon (47′ Pandev), Lazovic (46′ Bessa), Sturaro (70′ Lapadula), Kouame’ ALL.: Prandelli

Il gol splendido segnato da Mandragora, grazie a questa rete, l’Udinese ha chiuso la partita contro il Genoa. Video da Twitter.

Prima della rete di Mandragora, ci aveva pensato Stefano Okaka Chucka a portare in vantaggio l’Udinese. Video da Twitter.

