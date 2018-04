ROMA – Igor Tudor è il nuovo allenatore dell’Udinese. Il club friulano ha scelto il nome del nuovo tecnico che dovrà accompagnare la squadra fino alla fine del campionato provando a raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Sollevato dall’incarico Massimo Oddo, a sorpresa Tudor ha scavalcato nelle preferenze Stramaccioni, Delneri e Guidolin.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Non c’è ancora l’ufficialità, ma il croato è già arrivato in Friuli dove è stato accolto da Gino Pozzo. Con lui anche il suo vice Ante Seric. Tudor, allenatore dal 2013, ha guidato in carriera Hajduk Spalato, Paok, Karabükspor e Galatasaray.