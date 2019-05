UDINE – Anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A, Udinese-Inter 0-0 (gara in corso).

Al 7′, traversone di Zeegelaar, destro di Mandragora, neutralizzato da Asamoah. I calciatori dell’Udinese ha chiesto il rigore per un presunto fallo di mano dell’ex Asamoah ma l’arbitro Rocchi e la stanza del var non sono stati di questo avviso. Al 13′, cartellino giallo per Sandro, il mediano dell’Udinese ha fermato una ripartenza dell’Inter. Al 15′, Perisic ha anticipato Marco d’Alessandro e ha colpito di testa ma la sua conclusione è terminata alta. Sempre al 15′, Danilo d’Ambrosio è stato ammonito per un brutto fallo ai danni di Sandro.

Al 16′, Musso ha compiuto una grande parata su un destro dalla distanza di Radja Nainggolan. Il portiere argentino si è salvato in calcio d’angolo.

Udinese-Inter, le scelte di Igor Tudor e Luciano Spalletti.

Gara delicata in chiave salvezza per l’Udinese. Igor Tudor se la gioca a viso aperto con un modulo offensivo come il 3-4-2-1. L’ex calciatore della Juventus schiera Musso sui pali davanti ad una difesa a tre composta da Nuytinck, De Maio e Stryger Larsen. Centrocampo a quattro con Marco D’Alessandro come esterno destro, Zeegelaar come esterno sinistro, Sandro a protezione della difesa e Rolando Mandragora in cabina di regia. Dietro alle punte agiscono gli argentini De Paul e Pussetto. Il centravanti titolare è Kevin Lasagna. Solamente panchina iniziale per Stefano Chuka Okaka .

L’Inter di Luciano Spalletti risponde con un modulo tattico simile, il 4-2-3-1. Anche in questo caso, è fondamentale il ruolo giocato dai trequartisti. Luciano Spalletti ha scelto Samir Handanovic come capitano e portiere titolare. Poi difesa a quattro con K.Asamoah terzino sinistro, Danilo D’Ambrosio terzino destro, Milan Skriniar e Stefan de Vrij al centro della difesa. Centrocampo a due con Borja Valero e Marcelo Brozovic a protezione della difesa. Trequarti campo a tre con Nainggolan al centro, Politano a sinistra e Perisic a destra. Lautaro Martinez centravanti titolare. Altra bocciatura per Mauro Icardi.

Formazioni ufficiali di Udinese-Inter.

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, Zeegelaar; De Paul, Pussetto; Lasagna. All. Tudor.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti.