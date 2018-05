UDINE, DACIA ARENA – L’Udinese ha perso la partita contro l’Inter e Fofana ha perso la testa.

Il centrocampista dei friulani si è reso protagonista di un bruttissimo fallo ai danni di Ivan Perisic.

Fofana ha rifilato un pestone al calciatore interista e, grazie all’intervento del var, ha rimediato un cartellino rosso.

Check out this awesome video: Seko Fofana Sent Off For Horrible Stomp vs Inter Milan! https://t.co/5JXgIdDpml

— WF Productions (@productionsWF) 6 maggio 2018