UDINE, DACIA ARENA – Udinese-Juventus 0-2, gol: Bentancur 33′, Cristiano Ronaldo 38′. Partita valida come anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A.

Otto su otto per la Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, trascinata da un Cristiano Ronaldo che non sembra per nulla turbato dall’accusa di stupro di Kathryn Mayorga, ha vinto anche alla Dacia Arena ed è in fuga per l’ottavo scudetto consecutivo. Nel primo tempo, sono andati in gol Bentancur, su assist di un ottimo Cancelo, e Cristiano Ronaldo, con un bolide di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Adesso le altre big del campionato non possono più permettersi passi falsi perché la Juventus è già in fuga verso l’ennesimo trionfo.

Gli highlights di Udinese-Juventus 0-2

Miracolo di Scuffet su una conclusione a botta sicura di Bernardeschi su assist di un fantastico Cristiano Ronaldo

L’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol all’Udinese è virale sui social Raddoppio della Juventus al 38′. Cristiano Ronaldo ha calciato di prima intenzione, con il sinistro, e ha realizzato un gol stupendo.

Juventus in vantaggio al 33′. Cancelo è stato protagonista di una grande azione sulla destra, conclusa con un cross per Bentancur che ha segnato di testa anticipando anche Cristiano Ronaldo

udinese 0-1 juventus

rodrigo bentancur

33’ pic.twitter.com/e4g3J0M5MR — video spor (@vide0spor) 6 ottobre 2018

Le pagelle di Udinese-Juventus 0-2

UDINESE (4-3-3): Scuffet 7; Stryger-Larsen 5.5. Nuytinck 5, Troost-Ekong 5, Samir 5.5; Fofana 5.5, Behrami 5, Mandragora 5; Barak 5.5, Lasagna 5, De Paul 5. Subentrati: Teodorczyk 5.5 e Pussetto 5.5. A disp. Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, D’Alessandro, Pontisso, Machis, Vizeu. All. Velazquez 5.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6; Cancelo 7, Bonucci 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6; Bentancur 7, Pjanic 6.5, Matuidi 6.5; Dybala 6.5; Cristiano Ronaldo 7.5, Mandzukic 6.5. Subentrati: Barzagli, Emre Can e Bernardeschi. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Cuadrado, Kean. All. Allegri 7.

ARBITRO: Abisso di Palermo 7

ASSISTENTI: Posado-Mondin 7

IV° UOMO: Minelli 7

VAR: La Penna 7

VAR: Tegoni 7.

