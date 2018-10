Udinese-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

UDINE, DACIA ARENA – La gara tra Udinese e Juventus si svolgerà sabato 6 ottobre 2018 alle ore 18: appuntamento alla Dacia Arena di Udine. DOVE VEDERE UDINESE-JUVENTUS IN TV E STREAMING.

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251 (telecronaca Compagnoni-Marchegiani). Match in diretta streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus, anticipo del sabato di Serie A.

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

Squadra che vince non si cambia. Allegri ha capito che il tridente migliore per la sua Juventus è quello composto da Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi. Questo perché Mandzukic e Bernardeschi sono abilissimi a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari che si preoccupano più che altro di non far segnare Cristiano Ronaldo. Tra le fila dell’Udinese, fiducia ai tre uomini del momento: Pussetto, kevin Lasagna e De Paul. Nella Juve, ballottaggio tra Szczesny e Mattia Perin con il polacco favorito per una maglia da titolare al Friuli.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

