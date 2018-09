UDINE, DACIA ARENA – Udinese-Lazio 0-0. Partita valida come anticipo delle ore 19.00 della sesta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A

Le formazioni ufficiali:

UDINESE (4-1-4-1) – Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora; Machis, Fofana, Barak, De Paul; Lasagna.

LAZIO (3-5-1-1) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo. ARBITRO: Maresca di Napoli

IN TV: Sky Sport Serie A e Sky 251

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.