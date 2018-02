UDINE, STADIO FRIULI ‘DACIA ARENA’ – Il Milan non è riuscito a dare continuità alla sua striscia di vittorie perché ha pareggiato per 1-1 sul campo dell’Udinese di Massimo Oddo.

I rossoneri erano passati in vantaggio con un gol meraviglioso di Suso ma l’Udinese è riuscita a pareggiare i conti grazie a un pasticcio di Donnarumma e Bonucci su cross di Kevin Lasagna. Il difensore, prima, e il portiere, dopo, hanno deviato la sfera in rete per il più goffo degli autogol.

