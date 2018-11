UDINE, DACIA ARENA – Udinese-Milan 0-0. Partita valida come posticipo dell’undicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

95′, cartellino rosso per Nuytinck. Il calciatore dell’Udinese ha sgambettato da dietro Castillejo.

73′ Gattuso sostituisce un esausto Laxalt e inserisce in campo al suo posto Fabio Borini. Un attaccante in più per provare a vincere la partita.

64′ Cartellino giallo anche per Ekong. Il difensore dell’Udinese ha steso Castillejo e ha meritato questa sanzione. Ottimo impatto sul match dell’ex attaccante del Villarreal.

61′ Tiro secco di Castillejo, Musso è bravo a deviare la sfera in calcio d’angolo.

56′ Tiro cross di Pussetto. Kevin Lasagna era sulla traiettoria ma non ci è arrivato di un soffio. Si è salvato Donnarumma.

48′ Cartellino giallo per Franck Kessié. L’ex calciatore dell’Atalanta ha fermato in maniera fallosa De Paul.

45′ Fine primo tempo, partita equilibrata alla Dacia Arena. Squadre ferme sullo zero a zero.

35′ Tegola per il Milan. Fuori Higuain per infortunio, al suo posto è entrato in campo Castillejo. Higuain è uscito dal campo camminando ma visibilmente dolorante alla zona lombare.

30′ Il calcio di punizione è stato battuto dallo stesso Suso. Tiro insidioso ma non imparabile, Musso ha deviato la sfera in calcio d’angolo.

29′ Grande numero di Suso. L’attaccante spagnolo supera in dribbling De Paul e Samir, il brasiliano lo stende e rimedia un inevitabile cartellino giallo.

21′ Kevin Lasagna crossa per Ter Avest, il tiro dell’olandese non è dei migliori e la palla termina fuori. L’Udinese ha sprecato una enorme occasione da gol.

16′ Cross di Samir dalla sinistra, girata di Kevin Lasagna e palla fuori di un soffio a Donnarumma battuto.

13′ Lancio di Cutrone per Suso. L’attaccante spagnolo supera in dribbling Samir e calcia a botta sicura ma la palla esce di un soffio.

10′ Conclusione potente di Pussetto dalla distanza, Donnarumma non si fida della presa e devia la sfera in calcio d’angolo.

6′ Girata improvvisa di Higuain, palla fuori di un soffio. Musso era rimasto immobile.

FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (4-4-1-1): Musso; Ter Avest, Opoku, Ekong, Samir; Pussetto, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; De Paul; Lasagna. All: Velazquez

Milan (4-4-2): Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone. All: Gattuso

