UDINE, DACIA ARENA – Tifosi del Milan in appresione. La loro stella, Gonzalo Higuain, ha abbandonato la partita contro l’Udinese per infortunio dopo appena 35 minuti. Higuain è uscito dal campo camminando ma visibilmente sofferente nella zona lombare.

I tifosi del Milan sono preoccupati soprattutto in prospettiva futura perché tra appena una settimana c’è la supersfida alla Juventus capolista del campionato. Higuain ci sarà oppure no? E’ proprio questo il dilemma… Higuain giocherà contro la sua ex squadra o darà forfait? I tifosi del Milan pregano per il suo recupero.



La reazione social all’infortunio di Higuain

@realvarriale signor Varriale le do una chicca, sa che esistono delle clausole non scritte negli scambi? La juve ed il milan ne hanno una! Higuain non dovrà giocare mai contro la Juve, e guarda caso😮 esce per botta alla schiena, la partita prima? — Diego Papini (@DiegoVale271012) 4 novembre 2018

Comm so bell i napolesi che skifano e sfottono (‘ncap a lor) Higuaín tutto l’ anno, mo’ per la partita con la juve: “Vedi di recuperare!”

Ma verit e je affancul

Troglopiecori! — Elvira Orefice (@elvi_or) 4 novembre 2018

Higuain esce dal campo pic.twitter.com/KGcwaot4OL — Marina Non Esiste (@NotMVRINV) 4 novembre 2018

Higuain fuori per 3 mesi (enrico castellacci) #UdineseMilan — Simone (@Scio_10) 4 novembre 2018

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAH infortunio per Higuain e la colpa è di AgnellAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH — Raynys (@_Raynys_) 4 novembre 2018

Al 35esimo minuto di #UdineseMilan esce per infortunio #Higuain. Le mancate cure di #agricola iniziano a farsi sentire.#SerieA #SerieATIM — Pistogol blasta Laggente (@PistogolBlasta) 4 novembre 2018

Higuain se dici non voglio giocare contro la Juventus sei più credibile. Perché in quel contrasto non ti hanno fatto niente. Uscire per una ginocchiata al culo mi sembra troppo #UdineseMilan — Dottor Mangiukic (@Mangiukic) 4 novembre 2018

Passare da #Higuain a #Castllejo è come passare da una serata con una donna affascinante a una serata da solo a guardare un documentario sul cinema estone #UdineseMilan — Marco Fossati (@haelyn78) 4 novembre 2018

Dispiace sinceramente per #Higuain, uno che merita sempre e solo ringraziamenti, anche da ex.

Spero che la botta non gli precluda la possibilità di sfidarci. — Michele Fusco (@mike_fusco) 4 novembre 2018

