UDINE – Udinese-Milan è il posticipo della domenica delle ore 20.30 dell’undicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Dove vedere in TV e streaming Udinese-Milan. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati.

Partita tra due squadre che hanno obiettivi diversi. Il Milan vuole tornare a giocare la Champions League, e in questo momento è quarto in classifica, l’Udinese vuole restare in Serie A, e al momento ha solamente tre punti di vantaggio sull’Empoli che si trova in zona retrocessione.

Il Milan è quarto insieme alla Lazio e ha quattro punti in meno di Napoli e Inter che inseguono la Juventus capolista del campionato italiano di calcio di Serie A. Gattuso ha trovato la quadratura del cerchio puntando sui due attaccanti Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone con un Suso ispiratissimo alle loro spalle.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Udinese-Milan sui social

Senza biglia per due mesi proverei jack regista quando rientra, il turco l’ho visto un po’ in difficoltà ad impostare. #UdineseMilan — Simone Trivelli (@Simo7Trive) 2 novembre 2018

Bonaventura sembra destinato a dare forfait anche contro l’Udinese nella sfida prevista per domenica nel posticipo serale della Dacia Arena.#UdineseMilan — Daniela Orchidea ❤ 🔴⚫ (@_DanyOrchidea) 2 novembre 2018