UDINE, DACIA ARENA – Udinese-Napoli 0-1, gol: Fabian Ruiz 13′. Anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A.

Gli highlights di Udinese-Napoli

66′ – Napoli vicino al raddoppio. Cross di Callejon, tocco maldestro di Samir che sfiora una autorete clamorosa.

57′ – Lasagna sfiora il pareggio. L’attaccante dell’Udinese e della Nazionale Italiana è stato fermato solamente da una uscita dell’ex Karnezis.

45′ – Il primo tempo è terminato con il Napoli in vantaggio di un gol sull’Udinese. Decisiva, fino a questo momento, la rete da cineteca realizzata dallo spagnolo Fabian Ruiz.

13′ – Gol del Napoli. Fabian Ruiz ha tolto il pallone ad un avversario e ha segnato con un gran destro a giro che non ha lasciato scampo a Scuffet.

ruiz Fabian come Maradona 0-1 che gol #udineseNAPOLI pic.twitter.com/FI3hYHpB6X — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

4′ – Tegola per il Napoli. Simone Verdi ko per infortunio, è costretto a lasciare il campo. Al suo posto è entrato in campo Fabian Ruiz.

Il tabellino di Udinese-Napoli

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All. Velazquez

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi (4′ Ruiz); Mertens, Milik. All. Ancelotti

