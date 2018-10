Udinese-Napoli streaming DAZN e diretta tv, dove vedere Serie A

UDINE, DACIA ARENA – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie A con Udinese-Napoli. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn. Udinese-Napoli sarà visibile in tv solamente attraverso le smart tv dotate di connessione a internet.

Il Napoli arriva a questa partita da anti Juventus. La squadra allenata da Carlo Ancelotti è l’unica che sta tenendo il passo dei campioni d’Italia in carica. L’Udinese, dopo un avvio di stagione molto promettente, sta scivolando nei bassifondi della classifica e necessita di una immediata inversione di rotta.

20/10 20.30 Udinese-Napoli DAZN

